Ladispoli, Fargnoli: “L’inclusione continua tutto l’anno: dalla spiaggia alla formazione al lavoro”

Dai sei tirocini estivi della spiaggia In Onda a nuove opportunità di formazione al lavoro: a Ladispoli l’inclusione cresce e guarda oltre l’estate.

L’Amministrazione comunale del Sindaco Alessandro Grando, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali guidato da Gabriele Fargnoli, valorizza un percorso che arricchisce i servizi domiciliari con esperienze sempre più personalizzate, legate alle capacità e alle aspirazioni dei ragazzi con disabilità.

La Cooperativa Sociale Cassiavass ha attivato una nuova collaborazione con la Caritas Diocesana di Porto-Santa Rufina, presso l’Emporio Solidale “Enzo Crialesi”.

I partecipanti potranno sperimentare attività pratiche, conoscere compiti e contesti di lavoro, sviluppare competenze e autonomie, affiancati individualmente dagli operatori della cooperativa. Si tratta di percorsi di formazione al lavoro costruiti su misura, nel rispetto dei tempi e delle possibilità di ciascuno.

Una realtà del territorio ha aperto le sue porte: è l’inizio di un percorso che può crescere, trasformando la disponibilità della comunità in occasioni concrete di partecipazione durante tutto l’anno.

«L’esperienza di “In Onda” ci ha mostrato quanto possa crescere una comunità quando offre ai ragazzi la possibilità di mettersi in gioco. La collaborazione con la Caritas Diocesana rappresenta un importante passo in questa direzione e apre nuove prospettive di formazione e autonomia. Come Assessorato vogliamo valorizzare questo inizio e incoraggiare nuove adesioni: perché ogni porta che si apre può diventare un passo verso l’autonomia», conclude l’assessore alle politiche sociali Gabriele Fargnoli.