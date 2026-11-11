Molti plessi evacuati in tutto il litorale da Ostia a Maccarese fino a Civitavecchia

Mattinata di forte apprensione a Ladispoli, dove diversi istituti scolastici del territorio sono stati interessati da un allarme bomba. Secondo le prime informazioni, l’Istituto comprensivo Corrado Melone avrebbe ricevuto una minaccia di presunta matrice internazionale, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

Allarme bomba nelle scuole del Lazio: evacuati gli istituti di Ladispoli – l’istituto Ilaria Alpi

In via precauzionale è stata quindi disposta l’evacuazione della scuola. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, impegnate nelle verifiche necessarie per accertare la situazione. L’allarme si è successivamente esteso anche agli altri istituti scolastici del territorio ladispolano, ai quali sarebbe stata richiesta l’evacuazione per consentire lo svolgimento dei controlli in condizioni di sicurezza.

Stando alle prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un episodio circoscritto a Ladispoli. Segnalazioni analoghe riguarderebbero infatti anche altre località del Lazio, con situazioni segnalate tra Roma, Fiumicino, Maccarese, Civitavecchia e Santa Marinella.

Una mattinata dunque particolarmente movimentata, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità per chiarire l’origine e l’attendibilità delle minacce.