Nuovo appuntamento con la rassegna che unisce musica, spettacolo e sostegno alle attività di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. “Piumati in concerto” domenica 29 novembre alle ore 18:00 al Granarone. Adele Prosperi: “Un onore accogliere la meravigliosa Fanfara dei Bersaglieri”

Note per la Ricerca a Cerveteri chiude il suo 2026 con un evento straordinario: la Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti – Lalli della Sezione Intercomunale di Cerveteri – Ladispoli in concerto all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. Marce brillanti e bersaglieresche, suonate dai piumati più amati d’Italia, in una serata ad ingresso gratuito con offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 18:00. Promotrice della serata e ideatrice della rassegna ‘Note per la Ricerca’, Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e volontaria Aism da oltre un decennio.

“Quello di domenica è il quarto appuntamento di Note per la Ricerca di quest’anno, una rassegna che nei suoi precedenti eventi ha emozionato e divertito il pubblico con tanti artisti, molti del nostro territorio, e che ha saputo portare importanti risultati al mondo di Aism e delle persone affette da sclerosi multipla, malattia che purtroppo nonostante i tanti passi in avanti compiuti da medici e ricercatori ancora non ha una cura – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – poter annoverare accanto al nome della nostra iniziativa il nome della gloriosa e amata Fanfara dei Bersaglieri è un vero onore, per chi come me è Volontaria di Aism e per tutta l’Associazione, una realtà che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per milioni di persone in tutta Italia e tutta Europa”.

Note per la Ricerca a Cerveteri: la Fanfara dei Bersaglieri in concerto per un mondo libero dalla sclerosi multipla

“Diretta dal Maestro Luca Lalli, la Fanfara dei Bersaglieri, già presente in tantissime occasioni di pregio in città ma protagonista anche di tanti momenti istituzionali e di rappresentanza in Italia e in Europa, ci delizierà con brani tradizionali, marce allegre e brillanti conosciutissime – ha aggiunto Adele Prosperi – sono certa che rappresenterà un momento di incontro, di musica, spettacolo, divertimento e solidarietà su una tematica come quella della Ricerca Scientifica verso la quale da sempre, Cerveteri si dimostra essere attenta e sensibile”.

“Nell’invitare la cittadinanza a questo appuntamento, che coinciderà tra l’altro con l’Assemblea Regionale dei Bersaglieri che si svolgerà la mattina stessa – conclude Adele Prosperi – ci tengo a ringraziare davvero di cuore il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Generale C.A. Giuseppenicola Tota, per aver concesso e autorizzato l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, tutto il Direttivo Regionale dell’Associazione e un pensiero, non soltanto istituzionale ma anche personale, per il Presidente dell’Associazione Sezione Cerveteri – Ladispoli, e caro amico, Bruno Rinaldi, che hanno accolto immediatamente la richiesta di Note per la Ricerca e di Aism”.