Cerveteri, successo per l’incontro con il Commissariato della Polizia di Stato promosso dall’Auser

Presente in rappresentanza del Comune di Cerveteri il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Momenti come questo sono sempre utili e formativi, occasione importante di dialogo e conoscenza”

“Per informare, condividere e prevenire c’è sempre tempo. Ieri pomeriggio all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone ho avuto il piacere di rappresentare il Sindaco Gubetti e l’Amministrazione comunale tutta, all’incontro promosso dal Gruppo Auser di Cerveteri e Ladispoli con il Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di Ladispoli, un momento aperto a tutta la cittadinanza volto a dare piccole ma importanti nozioni su come riconoscere e sventare tentativi di truffe e raggiri.

Successo per l’incontro con il Commissariato della Polizia di Stato promosso dall’Auser a Cerveteri

Relatori della conferenza, l’Ispettore Capo Fiorenzo Somma e il Vice sovrintendente Gianluca Sorrentino, che hanno risposto a tutte le domande e le curiosità del pubblico presente: un pubblico che si è dimostrato essere estremamente interessato dall’argomento, testimonianza palese di quanti ancora siano le frodi, telematiche e spesso anche in giro per le strade ai danni di poveri malcapitati. Un incontro importante, che spero possa ripetersi anche in futuro”.

A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco del Comune di Cerveteri e Assessore alla Polizia Locale, che prosegue: “Oltre che con il Commissariato di Ladispoli, nelle figure della Dirigente la Dottoressa Anna Sbardella, dell’Ispettore Capo Somma e del Vice Sovrintendente Sorrentino, che ringrazio per il lavoro e la vicinanza e l’attenzione che sempre riservano alla nostra città, ci tengo a complimentarmi con Cinzia Palloni, Responsabile del Gruppo di Cerveteri e Ladispoli dell’Auser per aver fortemente voluto questo incontro e per tutte le attività che sempre conducono a favore della collettività e dell’aggregazione cittadina”.