Cerveteri, mesi di minacce, appostamenti e richieste di denaro ad un coetaneo. 36enne arrestato mentre intasca 500 euro

L’operazione dei Carabinieri di Ladispoli: bloccato a Borgo San Martino con i contanti estorti a un coetaneo

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato in flagranza un 36enne residente a Cerveteri, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di estorsione.

L’operazione scaturisce da una complessa attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, avviata lo scorso febbraio a seguito della denuncia presentata da un coetaneo della vittima, residente a Ladispoli.

Nel corso dei mesi successivi, attraverso puntuali integrazioni alla denuncia, la persona offesa ha riferito di essere finita al centro di una prolungata e pressante spirale intimidatoria: minacce continue, appostamenti e telefonate minatorie che avevano preso di mira non soltanto lui, ma anche la moglie convivente, gettando l’intero nucleo familiare in un forte stato di ansia e timore.

Sotto la costante pressione delle intimidazioni, la vittima era stata costretta a versare nel tempo diverse somme di denaro contante, per un ammontare complessivo stimato in circa 5.000 euro.

L’epilogo della vicenda si è consumato la scorsa mattinata in località Borgo San Martino, a Cerveteri, quando, a fronte dell’ennesima richiesta di denaro avanzata dall’indagato, i Carabinieri hanno predisposto un mirato e discreto servizio di appostamento nei pressi del luogo stabilito per l’appuntamento. Non appena il 36enne ha ricevuto dalle mani della vittima una busta contenente 500 euro in contanti, i militari sono intervenuti bloccandolo e recuperando l’intera somma.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Civitavecchia. La posizione dell’indagato resta inoltre al vaglio dell’Autorità Giudiziaria anche per gli atti persecutori perpetrati ai danni della moglie della vittima.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la persona indagata è da presumersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.