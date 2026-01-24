Memorial Giovannini: Francesco De Santis secondo italiano al traguardo

Ad Ancona un fantastico 1’49″68 negli 800 metri: secondo tempo in Italia nella categoria promesse
Grande risultato di Francesco De Santis che sigla al Memorial Giovannini, gara ad invito tenutasi ad Ancora, un fantastico 1’49″68 negli 800 che equivale al secondo tempo in Italia nella categoria Promesse e nuovo personale best.
Sempre ad Ancona, Andrea Scalella realizza il minimo nazionale nei 400 metri in 50.35.
Nel versante lanci si registra una grande prestazione di Mariam Da Lozzo che scaglia il martello a 39.50, misura che gli consente l’accesso alle finali nazionali cadette.