Era stato candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle e consigliere comunale, in seguito in Fratelli d’Italia. Le condoglianze da Movimento e dall’ex Sindaco Tidei

Santa Marinella, addio a Francesco Settanni –

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Generale Francesco Settanni e a darne l’annuncio sono stati il Movimento 5 Stelle e l’ex Sindaco Pietro Tidei sui social network.

Settanni era stato candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, proprio come avversario di Tidei: alle elezioni de 2018 ottenne un posto in consiglio comunale grazie all’ottenimento di 1.000 voti per la lista. Un ingresso in grande stile per quello che era un autentico outsider della politica, proveniente dalle Forze armate.

I messaggi di stima

Il Movimento 5 Stelle lo ha voluto ricordare con viva commozione: “Con Francesco abbiamo condiviso un tratto importante di strada: un percorso animato dalla stessa visione di cambiamento e da valori comuni, anche quando, nel tempo, le nostre strade si sono divise più per differenze metodologiche che per reali distanze programmatiche”.

Messaggi di stima per “la limpidezza, il rigore morale e il rispetto verso gli altri, qualità che lo hanno reso una figura credibile e stimata, dentro e fuori dal Movimento”. E poi un caloroso messaggio: “Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene va il nostro pensiero più affettuoso e il nostro abbraccio sincero”.

Anche l’ex Sindaco Tidei lo ha voluto ricordare: “Un avversario politico leale, onesto ed intelligente; una persona buona, generosa e competente. In quest’ultimo periodo avevamo stretto un rapporto di amicizia sincera”.

Gli incarichi pubblici

Un anno fa Tidei aveva conferito al Generale Settanni l’incarico di occuparsi di attività di studio e di consulenza per quel che concerne l’annosa questione dell’Ex Cementificio Cerrano.

Tidei aveva all’epoca avuto modo di dire che fu una “scelta fatta a tutto vantaggio della città. La sua competenza e professionalità in materia di patrimonio, cessione, valorizzazione e riqualificazione degli immobili è fuori dubbio”.

Il Generale Settanni ha affrontato una dura malattia, ma uno degli ultimi messaggi diffusi sui social pochi giorni fa era rivolto al piacere di ritornare ai luoghi che amava: “Dall’Inferno di Troia al Paradiso di Itaca (la mia amata Santa Marinella). Oggi Ulisse con il suo “esercito” [la famiglia ritratta nelle foto, ndr] è qui per aiutarmi in questo viaggio”.