Grande affluenza e crescente interesse per le visite guidate al Castello di Santa Severa e ai suoi percorsi museali

Proseguono con grande partecipazione e crescente entusiasmo le visite guidate organizzate presso il Castello di Santa Severa, uno dei siti storici e culturali più affascinanti del litorale laziale. Nelle ultime settimane il complesso monumentale ha registrato una significativa affluenza di visitatori, turisti, famiglie, gruppi organizzati e appassionati di storia, confermando il forte interesse verso il patrimonio culturale e archeologico del territorio.

Le visite guidate stanno offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva all’interno di un luogo ricco di fascino, storia e testimonianze millenarie. Accompagnati dalle guide, i partecipanti possono ripercorrere le vicende storiche del castello, esplorare gli ambienti della rocca e approfondire la conoscenza di uno dei luoghi simbolo della costa laziale.

Il percorso permette di scoprire le principali aree del complesso monumentale e di entrare in contatto con la storia del sito attraverso racconti e approfondimenti che rendono la visita chiara, accessibile e coinvolgente per tutti i visitatori.

Un viaggio tra storia e mare

Particolare interesse continua a suscitare il Museo del Mare e della Navigazione Antica, dedicato alla storia della navigazione e dei commerci marittimi nel Mediterraneo. Attraverso reperti e ricostruzioni, il museo offre uno sguardo sul ruolo centrale del mare nello sviluppo delle civiltà antiche.

Grande attenzione anche per il Museo del Castello e del Territorio, che racconta le diverse fasi storiche del complesso e dell’area circostante, permettendo di comprendere l’evoluzione del castello nel corso dei secoli e il suo legame con il territorio. Tra i luoghi più suggestivi del percorso continua a distinguersi anche la chiesa paleocristiana, testimonianza di grande valore storico, che arricchisce ulteriormente l’esperienza della visita.

Un successo crescente

Il crescente successo dell’iniziativa dimostra quanto sia forte l’interesse del pubblico nel riscoprire luoghi di grande valore storico e culturale attraverso esperienze guidate che uniscono conoscenza e valorizzazione del patrimonio. L’ottima affluenza registrata nelle ultime settimane conferma il ruolo sempre più centrale del Castello di Santa Severa nel panorama culturale del Lazio, grazie a una proposta capace di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Le visite guidate proseguiranno anche nelle prossime settimane, offrendo a residenti e turisti l’occasione di scoprire o riscoprire uno dei luoghi più suggestivi della costa laziale, dove archeologia, mare, arte e storia si incontrano in un percorso unico.

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