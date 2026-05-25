Cerveteri: la fotografia come memoria, testimonianza e poesia del tempo

È questo il filo conduttore della mostra fotografica di Mario Dattilo, “Dal Mare alle Strade di Roma”, che si terrà il 30 e 31 maggio 2026 presso le storiche Sale dei Principi Ruspoli, con inaugurazione prevista sabato 30 maggio alle ore 17:30

L’esposizione, organizzata e curata da Associazione Culturale inArte con il patrocinio del Comune di Cerveteri, rappresenta un viaggio artistico ed emozionale attraverso lo sguardo di un autore che ha attraversato intere epoche della fotografia italiana.

Mario Dattilo, fotografo di grande esperienza e sensibilità, appartiene a quella generazione che ha vissuto pienamente il passaggio dalla fotografia analogica alla contemporaneità digitale. Nel corso della sua carriera ha collaborato, nei suoi primi anni di attività, con figure fondamentali della cultura e del cinema italiano come Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini, respirando da vicino quell’atmosfera artistica e intellettuale che ha segnato profondamente il Novecento italiano.

La mostra racconta oggi le coordinate poetiche del suo percorso: il mare, elemento ancestrale e inesauribile fonte di ispirazione, simbolo di vita, silenzio e memoria; e Roma, la città della sua crescita umana e artistica, osservata attraverso gli occhi di chi ne ha vissuto il dopoguerra, le trasformazioni sociali e il fascino immortale delle sue strade.

Tra le opere esposte, il pubblico potrà ammirare intensi paesaggi marini, scorci urbani della Capitale e una preziosa selezione di fotografie storiche in bianco e nero realizzate in pellicola. Queste immagini di repertorio saranno raccolte in un pannello dedicato, testimonianza concreta dell’evoluzione tecnica ed espressiva della fotografia nel tempo, dal negativo analogico fino al digitale contemporaneo.

Ad accompagnare l’inaugurazione saranno i musicisti Emiliano Dattilo e Serena Dattilo, protagonisti di una suggestiva rappresentazione concertistica acustica e al pianoforte, pensata per dialogare con le immagini e amplificarne l’atmosfera emotiva.

La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle ore 10:45 alle 12:45 e dalle 15:30 alle 19:00.

L’ingresso è libero.

Un appuntamento culturale che non si limita a raccontare immagini, ma restituisce al visitatore frammenti di memoria, di mare, di città e di vita vissuta.