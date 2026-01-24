Trovati morti i genitori dell’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato nei giorni scorsi per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. I corpi dei due coniugi sono stati rinvenuti nella loro abitazione, sarebbero stati trovati impiccati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Al momento, secondo quanto si apprende, l’ipotesi principale è quella di un suicidio, ma saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da un grave episodio di violenza, che ha profondamente scosso la comunità locale.