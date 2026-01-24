Mancherebbero pochi giorni alla nuova inaugurazione del cine-teatro, a detta del Sindaco Grando

Ladispoli, il Freccia finalmente pronto ad aprire –

Il cantiere del cine-teatro “Massimo Freccia” accelera verso il traguardo: secondo le dichiarazioni del sindaco Alessandro Grando, la cerimonia di inaugurazione è prevista tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo. Dopo anni di attesa e difficoltà, la comunità locale si prepara finalmente a riappropriarsi di uno spazio fondamentale per la cultura e lo spettacolo, rimasto assente troppo a lungo.

Il progetto definitivo prevede due sale per un totale di almeno 500 posti: la principale, dedicata a Gigi Proietti, ospiterà 350 spettatori e sarà il cuore delle rappresentazioni teatrali; la seconda, in omaggio all’attrice Laura Antonelli, potrà accogliere circa 100 persone. Resta da definire la calendarizzazione delle attività associative, tra prove ed esibizioni.

Il percorso verso l’apertura non è stato semplice: la pandemia, la crisi energetica legata al conflitto in Ucraina e l’aumento dei prezzi dei materiali hanno rallentato i lavori, già oggetto di contestazioni politiche e di un esposto alla Procura della Corte dei Conti. Ora, però, il peggio sembra alle spalle: il 2026 sarà l’anno dell’auditorium, una struttura che, dopo una breve apertura nel 2017, era stata chiusa per infiltrazioni e altri problemi gestionali.