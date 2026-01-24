Maxioperazione dei Carabinieri a Ostia: un arresto e 11 denunce

Sequestrata refurtiva, droga e denaro contante, multe per 10.000 euro

Nella mattinata di ieri, il territorio di Ostia è stato teatro di una vasta operazione di controllo straordinario condotta dai Carabinieri della Compagnia locale. L’intervento, pianificato nei minimi dettagli e supportato da un dispiegamento capillare di pattuglie, personale specializzato e persino di un elicottero, si è inserito in una strategia più ampia volta a contrastare l’illegalità diffusa e i reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti su auto in sosta e agli episodi di effrazione in appartamento. L’azione, coordinata dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, ha portato a risultati di rilievo.

Arresti e deferimenti: il cuore dell’operazione

Nel corso del servizio, i militari hanno proceduto all’arresto di un individuo destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa come aggravamento di una misura già in atto.

Parallelamente, sono stati deferiti in stato di libertà ben undici individui, tra cui nove cittadini sudamericani. Questi soggetti sono gravemente indiziati di essere coinvolti, a vario titolo, in episodi di ricettazione, possesso di strumenti atti allo scasso e detenzione di sostanze stupefacenti. Il deferimento in stato di libertà rappresenta una misura cautelare che consente di proseguire le indagini e di monitorare i soggetti coinvolti, senza però procedere all’arresto immediato.

Sequestri e accertamenti: la lotta ai reati contro il patrimonio

L’operazione ha inoltre consentito di sequestrare un ingente quantitativo di beni potenzialmente riconducibili a furti: argenteria, orologi, borse e capi di abbigliamento. Contestualmente, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 50 grammi di droga di diversa tipologia, confermando il legame tra criminalità predatoria e traffico di sostanze stupefacenti.

Durante le verifiche, è stato inoltre trovato denaro contante per circa 6.000 euro.

L’attività dei Carabinieri si è conclusa con l’elevazione di sanzioni al Codice della Strada per un totale di circa 10.000 euro.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati predatori, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti e rafforzare la percezione di legalità sul litorale romano.