Al Galli la prova del nove per gli etruschi che in casa hanno perso solo una volta
Cerveteri, scontro per il terzo posto contro il Pianoscarano
Tifosi chiamati al Galli domenica alle 11.00 per la gara che i Cervi affronteranno contro il Pianoscarano.
È il big match della giornata, in quella che è la gara verità, carica di aspettative per gli etruschi, dopo aver subito la sconfitta a Ladispoli.
L’ambiente, ora, sembra essersi ricaricato, e a Cerveteri anche per domenica sono previsti molti tifosi sugli spalti per spingere i Cervi alla vittoria.