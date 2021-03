Share Pin 1 Condivisioni

Una ventina di ragazzi si erano dati appuntamento via social. Sarebbero quattro gli indagati

Maxi rissa a Fiumicino: 19enne accoltellato al braccio –

Maxi rissa a Fiumicino: 19enne accoltellato al braccio

Si sarebbero dati appuntamento via social in via Gismondi Lidense per partecipare a una lite.

Maxi rissa ieri a Fiumicino dove un giovane è rimasto ferito al braccio e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia.

All’arrivo della Polizia tutti i partecipanti erano scappati ma a quanto pare ci sarebbero già degli indagati: 4.

Tra questi anche il 19enne rimasto ferito, come riporta Rainews, e il 18enne che lo avrebbe accoltellato.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la rissa sarebbe scoppiata tra due gruppi contrapposti che si sono dapprima minacciati sul social Houseparty e dopo esserci dati appuntamento, si sono affrontati.

Sono ancora in corso le indagini da parte degli agenti per risalire anche agli altri partecipanti. Sequestrato un manganello.

(torna a Baraondanews)