Share Pin 1 Condivisioni

La portacontainer arenata martedì scorso è stata finalmente disincagliata ed è quasi in posizione di navigazione

Canale Suez, disincagliata la nave Ever Given

Canale Suez, disincagliata la nave Ever Given –

Disincagliata la portacontainer Ever Given. La nave si era incagliata nel Canale di Suez martedì scorso e ora è quasi in posizione di navigazione.

Come ha spiegato il fornitore di servizi durante la notte di luna piena, l’alta mare – spiega l’Adnkronos – ha facilitato le operazioni di disincagliamento della portacontainer.

Da capire ora se il Canele di Suez verrà riaperto al traffico.

(torna a Baraondanews)