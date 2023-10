Matteo Luchetti: “Chi deve prendere un autobus, può continuare a farlo dalla fermata di piazza Aldo Moro, non serve un capolinea”

Prima parte dell’intervista all’assessore ai lavori pubblici di Cerveteri

di Giovanni Zucconi

Avevamo già intervistato l’assessore Matteo Luchetti ad aprile. In quell’occasione avevamo cercato di farci raccontare quelli che avevamo chiamato i “sogni nel cassetto”.L’abbiamo incontrato di nuovo qualche giorno fa, per una nuova intervista. Stavolta, più che i sogni, abbiamo approfondito lo stato dei progetti che erano stati annunciati in precedenza.

Ma le cose di cui parlare erano tante, e quindi abbiamo deciso di spezzare l’intervista in più parti. Iniziamo oggi con una questione che ha generatosui social, nei giorni appena passati,moltissimi post e commenti:quella dello spostamento definitivo del capolinea degli autobus su viale Manzoni. Sono state denunciate, da cittadini e dalle opposizioni, molte problematiche che abbiamo voluto affrontare con l’assessore di riferimento.

Cominciamo con un tema caldo. Sui social ci sono stati molti commenti critici dopo l’annuncio della Gubetti di confermare il capolinea degli autobus su viale Manzoni. Non ho letto nessuna sua dichiarazione. Che ne pensa delle critiche che vengono espresse dai cittadini e dalle opposizioni?

“Premetto che nei mesi scorsi ci sono stati sicuramente dei disagi quando la fermata era stata temporaneamente spostata su via delle Mura Castellane. Non si possono negare, e lo dobbiamo ammettere. Ma adesso i disagi sono finiti.Equindi non capisco la polemica sullo spostamento definitivo del capolinea su viale Manzoni. Credo che si voglia strumentalmente confondere il concetto di capolinea con quello di fermata. Una fermata in piazza Aldo Moro c’è, e anche se era stata temporaneamente spostata su via delle Mura Castellane, c’è sempre stata. Chi deve prendere un autobus, lo può continuare a prendere normalmente in piazza Aldo Moro. Come ha sempre fatto. Non serve un capolinea per prendere un autobus. Che può stare in un qualsiasi punto del territorio comunale. Chi fino a questo momento non ha mai avuto un capolinea, ma solo la fermata, avrebbe dovuto quindi lamentarsi? A mio parere, per decoro, non è meglio al centro di Cerveteri una semplice fermata, che un ingombrante capolinea?”

L’importante è che ci siano tutte le strutture adatte per accogliere i passeggeri che attendono gli autobus alla fermata

“A piazza Aldo Moro ci sono, come ci sono sempre state, le panchine e le pensiline. E sono affissigli orari in cui gli autobus arriveranno alla fermata, se non subiscono ritardi di un qualsiasi tipo. Mi sembra che non manchi nulla per garantire un’attesa dignitosa ai passeggeri. La storia delle persone, anche anziane,costrette adesso ad andare a piedi, sotto il sole o la pioggia,in viale Manzoni a prendere l’autobus, mi sembra un’evidente forzatura.”

E sul capolinea di Viale Manzoni le strutture sono adeguate? Qualche dubbio è lecito

“Al capolinea manca ancora una pensilina. Abbiamo scritto ai gestori che si devono adeguare prontamente. Mancano ancora anche le paline. Nel frattempo, abbiamo asfaltato il pezzo di sterrato in modo che le salite e le discesesiano in sicurezza. Adesso loro dovranno mettere un’altra pensilina. Che mi dicono dovrebbero avere già in magazzino.”

Ci sono state delle lamentele per il fatto che la fermata a piazza Aldo Moro è l’ultima prima di tornare al capolinea, e che quindi i passeggeri devono poi aspettare una decina di minuti fermi. Mi sembra un disagio non necessario. Eliminabile con qualche variazione sul percorso degli autobus

“In effetti, all’inizio, la situazione era proprio questa. Ma abbiamo comunicato al gestore che dovevano trovare una soluzione. Abbiamo chiesto che la prima fermata di ogni corsa diventi proprio quella della piazza. Gli autobus dovranno fare un pezzo di strada in più, ma è una situazione da eliminare. Adesso, almeno per la 21, le prime due fermate della corsa sono in via Ceretana e in piazza Aldo Moro. La 21 è la circolare che passa per il Sasso, Due Casette e Marina di Cerveteri”

Torniamo al discorso del decoro. Una motivazione portata dalla Sindaca Gubetti è che lo spostamento del capolinea valorizzerebbe piazza Aldo Moro. Lei è dello stesso parere?

“Abbiamo condiviso questa impostazione. Il capolinea è stato spostato peraumentarela vivibilità della piazza. Questo è solo un primo passo. Un altro piccolo passo, come ha potuto vedere, è la sistemazione, che abbiamo quasi concluso, di piazza dei Tarquini. Piano piano stiamo cercando di rendere la piazza sempre più vivibile. Noi l’abbiamo scritto anche nel programma elettorale che vogliamo valorizzare piazza Aldo Moro. Non era bello vedere gli autobus che si incastravano per cercare parcheggio nel vecchio capolinea.”

Veramente adesso al loro posto ci parcheggiano le macchine

“Ha ragione, ma ho chiesto ai Vigili un maggiore controllo. Altrimenti è inutile. Lì non c’è un parcheggio per le auto. Le macchine non ci devono parcheggiare. L’obiettivo è almeno una semi pedonalizzazione della piazza. Ci arriveremo, anche se a piccoli passi. Ribadisco che lo spostamento del capolinea deve essere visto nell’ambito di un progetto più ampio di valorizzazione del centro storico. I cittadini devono poter continuare a fruire correttamente dei servizi pubblici, come quello del trasporto urbano, ma dobbiamo rendere più vivibile e più bello il centro storico. Noi dobbiamo andare in questa direzione. Poi sicuramente qualcosa non ha funzionato, o potrebbe ancora non funzionare. Ma si deve trovare il modo di farlo funzionare al meglio.

Ne approfitto per segnalare che sui nuovi orari c’è ancora scritto che la fermata è su via delle Mura Castellane. Ho già chiesto di correggere e di indicare che la fermata è in piazza Aldo Moro.”

Con lo spostamento del capolinea, è anche cambiata la viabilità in piazza Aldo Moro…

“Si. Adesso, scendendo da via Sant’Angelo, se non trovi parcheggio, non puoi più fare il giro della piazza, ma devi necessariamente fare il giro dei giardini e ritornare su. Molti commercianti si sono lamentati. Quello che stiamo cercando di fare è di aiutare a trovare un posto quando si cerca parcheggio. Stiamo studiando delle soluzioni con la Polizia Locale.Come, per esempio, il disco orario di 15 minuti. O trovare un modo di permettere la svolta a sinistra per ritornare su senza fare il giro dei giardini. Ma queste sono soluzioni ancora allo studio.”