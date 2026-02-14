Grando: “Manteniamo l’impegno preso con la città: il chiosco del Lungomare Marina di Palo sarà destinato a un progetto sociale”

Marina di Palo, bando per gestione della spiaggia inclusiva e il chiosco –

Il chiosco comunale sul Lungomare di Marina di Palo e la spiaggia inclusiva antistante saranno oggetto di una procedura pubblica per l’assegnazione della gestione, attraverso un progetto a forte valenza sociale.

L’atto è stato deciso durante la seduta di ieri della Giunta comunale e darne notizia è stato lo stesso Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando tramite i social network.

Nella nota diffusa si legge che “con questa decisione l’Amministrazione dà attuazione a quanto già annunciato nei mesi scorsi dal Sindaco Alessandro Grando: la struttura non sarà destinata a una semplice attività commerciale, ma diventerà parte integrante di un progetto sociale stabile, pensato per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità e promuovere l’inclusione lavorativa.

Il modello individuato prevede un sistema integrato: l’attività del chiosco sosterrà economicamente la gestione della spiaggia inclusiva, assicurando continuità e qualità del servizio senza oneri a carico del bilancio comunale.

Tra gli elementi principali del progetto:

almeno il 50% dei posti della spiaggia sarà gratuito per le persone con disabilità;

una quota della spiaggia sarà aperta alla generalità dell’utenza, per favorire l’incontro, la condivisione degli spazi e la piena integrazione sociale, evitando la creazione di spazi separati o esclusivamente dedicati a specifiche categorie;

il servizio sarà garantito per l’intera stagione balneare, con personale formato anche per l’assistenza alla balneazione;

il gestore dovrà prevedere opportunità di inserimento lavorativo per persone con disabilità e categorie fragili;

il chiosco sarà ristrutturato e allestito a cura e spese del concessionario nell’ambito del progetto sociale.

«Con questo atto – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – manteniamo l’impegno preso con la città: il chiosco del Lungomare Marina di Palo sarà destinato a un progetto sociale, con l’obiettivo di costruire un modello stabile e sostenibile che permetta alle persone con disabilità di vivere il mare in condizioni di dignità, sicurezza e pari opportunità.

La gestione integrata tra chiosco e spiaggia inclusiva consentirà di garantire un servizio continuo, di qualità e senza costi per il Comune, creando allo stesso tempo opportunità concrete di inserimento lavorativo per le persone fragili. È una scelta chiara e coerente con la nostra idea di città: uno spazio pubblico che diventa luogo di inclusione, integrazione e solidarietà».

Nelle prossime settimane gli uffici comunali preposti procederanno con la pubblicazione della gara pubblica per individuare il soggetto che realizzerà e gestirà il progetto sociale”.