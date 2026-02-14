Il maltempo ha anche causato danni alla centrale termica di via di Grottarossa a Roma

Maltempo a San Valentino: quasi 100 interventi dei Vigili del Fuoco –

Dalla mezzanotte di oggi 14 febbraio sono circa 100 gli interventi che il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma ha effettuato sul territorio di Roma e provincia in seguito al maltempo.

La natura delle richieste d’ intervento gestite dalla Sala Operativa VF varia dagli allagamenti di abitazioni, negozi, cantine, alla segnalazione di piante e rami pericolanti.

Inoltre, alcuni fulmini si sono abbattuti su alberi, pali (della luce o del telefono) e cabine elettriche.

Il maltempo ha anche causato danni alla centrale termica di via di Grottarossa a Roma, dove il personale VF e i tecnici Enel sono intervenuti per la messa in sicurezza della struttura.

