Gli interventi per l’evacuazione di 50 famiglia sono iniziate questa mattina attorno alle 7:30

Fiumicino allagata: salvata in casa una donna di 82 anni –

Dalle ore 7:35 si sta intervenendo in via Passo della Sentinella a Fiumicino con la squadra VF territoriale di Ostia (13/A), il Nucleo Smzt, il Nucleo Saf e il funzionario di guardia per l’evacuazione di 50 famiglie a seguito di esondazione del mare che sta allagando le case ubicate a ridosso degli scogli.

Tratta in salvo dai soccorritori VF e successivamente affidata al personale ASL e polizia locale una donna di 82 anni diversamente abile intrappolata in casa dall’acqua.

Sul posto presenti Polizia di Stato e 118.