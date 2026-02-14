Auto d’epoca, passione e convivialità tornano al centro della città con il consueto incontro mensile

Volanti Storici Ladispoli: domani nuovo appuntamento in Piazza Falcone –

di Marco Di Marzio

Ladispoli rinnova uno dei suoi appuntamenti più amati dagli appassionati di motori e non solo. Domenica 15 febbraio, come ogni terza domenica del mese, torna il raduno dei Volanti Storici Ladispoli, un incontro che nel tempo si è trasformato in una vera e propria tradizione cittadina.

A partire dalle ore 10.00, lo spazio antistante il Comune di Ladispoli si animerà con vetture d’epoca che hanno segnato la storia dell’automobilismo, attirando curiosi, famiglie e appassionati di tutte le età. Non si tratta soltanto di un’esposizione statica, ma di un momento di incontro autentico, fatto di racconti, ricordi e passione condivisa.

Il raduno è aperto a soci, amici e visitatori, con l’obiettivo di creare un’occasione di socialità e scambio: storie di restauri, aneddoti di viaggio, esperienze di vita legate a mezzi che rappresentano un patrimonio culturale oltre che meccanico. Le auto storiche diventano così un ponte tra generazioni, capaci di evocare epoche passate e suscitare emozioni ancora vive.

L’Associazione Volanti Storici Ladispoli non propone solo un evento motoristico, ma un modo diverso di vivere la città, valorizzando il territorio attraverso la condivisione e la convivialità. Tra un sorriso, una chiacchiera e un caffè in compagnia, il raduno si conferma un momento semplice ma speciale, in cui il piacere dello stare insieme è protagonista tanto quanto i motori.

Un appuntamento da segnare in agenda, per chi ama le auto d’epoca e per chi desidera trascorrere una mattinata all’insegna della tradizione, dell’amicizia e della passione.