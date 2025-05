E’ accaduto, ieri sera, a Marina di Cerveteri. In seguito ad un litigio, pare per futili motivi, un uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe picchiato il padre disabile.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che lo hanno tratto in arresto. Per il padre è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, ma non è in pericolo di vita.