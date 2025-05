Da Alsium a Ladispoli, iniziate le lezioni di introduzione alla storia e all’archeologia della città –

Iniziato oggi pomeriggio presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”, il ciclo di incontri “Da Alsium a Ladispoli – Lezioni di introduzione alla storia e all’archeologia della città di Ladispoli”, a cura del Dott. Flavio Enei, archeologo e direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella.

Presenti il sindaco Alessandro Grando e l’assessore alla Cultura Margherita Frappa.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC), e intende offrire alla cittadinanza un percorso formativo e divulgativo per conoscere più da vicino il patrimonio storico e archeologico del territorio.

Attraverso sei incontri e due visite guidate, i partecipanti potranno esplorare il ricco passato della città: dai primi insediamenti preistorici all’epoca etrusca, dalla fondazione della colonia romana di Alsium allo sviluppo del paesaggio delle ville marittime, fino all’età medievale e moderna, con il Castello di Palo e la Torre Flavia.

Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle ore 17:30 alle 19:00 presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” in Via Caltagirone, con due uscite domenicali il 25 maggio e l’8 giugno per visitare i luoghi archeologici più significativi: le ville romane della Grottaccia, di Marina di Palo e di San Nicola.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni:

Gruppo Archeologico del Territorio Cerite – Tel. 0766.571727 / Cell. 392.3025990

Biblioteca “Peppino Impastato” – Tel. 06.99231672