Il Sindaco: ”Oggi un nuovo caso dimesso, si tratta di una donna di 54 anni”

Manziana, salgono a 19 le persone guarite dal virus

“La Asl Roma 4 mi ha appena comunicato che fortunatamente un altro nostro concittadino è guarito dal Covid-19 – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – si tratta di una donna di 54 anni. Ad oggi quindi restano 9 le persone contagiate dal virus e altre 30 invece sono ancora in quarantena e sorveglianza domiciliare.

I più attenti vedranno che rispetto ai dati diffusi dalla Asl sui propri canali informativi c’è una difformità (lì si parla di 8 positivi e non di 9): il caso di positività di ieri infatti, come anticipato, sta rispettando il periodo di isolamento in una struttura dedicata al Covid-19 che però è fuori dal territorio del nostro Comune, motivo per cui non viene più conteggiata. Ma per noi è sempre una nostra concittadina e quindi continueremo a considerarla in elenco fin quando non sarà guarita.

E’ comunque evidente che il trend sia in calo e questo ci rassicura ma non deve illuderci: ognuno di noi continui a fare la sua parte con senso di responsabilità. Quando il numero dei positivi si sarà azzerato, potremo toglierci un peso dal cuore e ricominciare più uniti che mai a ricostruire le nostre vite!