Condividi Pin 1 Condivisioni

”Tuteliamo la creatività dei nostri bimbi, che rappresentano il futuro”

M5S Ladispoli aderisce all’iniziativa ‘Io resto a colori’

M5S Ladispoli aderisce all’iniziativa ‘Io resto a colori’

“Non basta un sorriso, ci vuole di più! Qui serve un impegno deciso e lo puoi fare anche tu”! Così recita il ritornello di una canzone. Per noi attivisti del M5S questo impegno deciso è sempre lo stesso da anni: Nessuno deve rimanere indietro!

La quarantena prolungata riduce le possibilità dei nostri bambini di giocare, esprimere la loro fantasia e la loro creatività.

Per questo abbiamo pensato di rendere meno stressante questa situazione e abbiamo aderito all’iniziativa lanciata dagli amici del M5S di Cerveteri #iorestoacolori.

Siccome con i buoni spesa concessi dal governo non è possibile acquistare prodotti di cartoleria vorremmo essere di aiuto alle famiglie in difficoltà attraverso dei buoni specifici per l’acquisto di pennarelli, quaderni, ecc. Tuteliamo la creatività dei nostri bimbi, che rappresentano il futuro.

Contattaci ai numeri 3467791826 e 3425498386 o alla mail [email protected] per avere maggiori informazioni”.