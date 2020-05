Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento questa sera alle 21.25 su Rai 1 – VIDEO

Manziana, Nello Giorgetti in lizza per il David di Donatello come migliore scenografo –

Il manzianese Nello Giorgetti in lizza per il David di Donatello come migliore scenografo.

“Manziana – ha detto il sindaco Bruno Bruni – a prescindere da come andrà, è fiera del suo concittadino”.

La premiazione sarà trasmessa da Rai 1 questa sera alle 21.25.

“Mai come in questo momento così difficile – ha proseguito Bruni – il nostro caro Nello, scenografo di fama internazionale, è motivo di orgoglio per il nostro paese”.

“In bocca al lupo Nello, con la speranza di ‘rivederci’ presto, magari con un’occasione prestigiosa in più da festeggiare. Manziana è con te”.