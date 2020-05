Online l’avviso pubblico a sostegno degli istituti culturali regionali

Condividi Pin 2 Condivisioni

Il finanziamento è rivolto a progetti finalizzati a lavori di recupero, ristrutturazione e acquisizione di beni e attrezzature rivolte agli istituti culturali iscritti all’albo regionale 2020

Continua l’impegno della Regione a sostegno dei luoghi della cultura del Lazio.

È online sul sito www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/ il bando per il finanziamento di progetti finalizzati a lavori di recupero, ristrutturazione e acquisizione di beni e attrezzature rivolto agli Istituti Culturali iscritti all’Albo Regionale 2020 – 2022.

Con una dotazione di oltre 440 mila euro, l’Avviso pubblico intende:

valorizzare e promuovere non solo le sedi ma anche gli importanti patrimoni custoditi all’interno degli Istituti;

migliorarne l’accessibilità al pubblico anche attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie digitali;

permettere ai visitatori con ridotte o limitate capacità motorie o sensoriali di entrare agevolmente nelle sedi degli Istituti e di fruire anche da remoto dei loro patrimoni e delle attività culturali;

assicurare che gli spazi, le attrezzature e i servizi offerti garantiscano le condizioni di sicurezza previste dalle direttive di distanziamento sociale per i luoghi pubblici al fine di tutelare sia i visitatori che il personale dipendente;

potenziare la qualità dei servizi offerti dagli Istituti e migliorarne l’apparato divulgativo.

Saranno ammessi a finanziamento progetti per un massimo di 35 mila euro per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprietà degli istituti, nonché l’acquisto di arredi, di beni e attrezzature che assicurino una più ampia fruibilità del patrimonio culturale, anche mediante l’utilizzo di nuovi mezzi tecnologici.

Sempre per gli Istituti Culturali, sono di prossima uscita due ulteriori bandi: uno da 140 mila euro volto a garantire il sostegno al funzionamento degli Istituti per le spese riguardanti il personale, canoni di locazione o quote di ammortamento per le sedi di proprietà, utenze e manutenzione; il secondo, da 210 mila euro, per il finanziamento di iniziative culturali ed educative fruibili anche attraverso piattaforme digitali (ad es. laboratori, attività di e-learning, etc.).

La domanda potrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso e dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo [email protected] e, per conoscenza, tramite email al seguente indirizzo [email protected].

Per il bando vai qui: http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/bandi/istituti-culturali-recupero-sedi-e-attrezzature/