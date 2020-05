Condividi Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, raccolta differenziata ad hoc per le attività commerciali

Al via delle raccolte aggiuntive gratuite per le categorie

Parte la raccolta differenziata ad hoc per le attività commerciali. Ad annunciarlo il delegato al servizio di igiene urbana Carmelo Augello.

“Era impensabile che un bar, un ristorante – ha detto – solo per fare alcuni esempi, potessero avere lo stesso calendario di raccolta dei rifiuti che ha un’utenza domestica”.

“Ovviamente – prosegue Augello – hanno esigenze differenti. Per questo motivo a differenza di quello che accadeva in precedenza, dove alcune utenze, oltre a pagare la Tari erano costrette a sostenere spese aggiuntive per avere un servizio adeguato, nel nuovo progetto abbiamo previsto un calendario a loro dedicato, con raccolte aggiuntive gratuite”.