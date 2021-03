Share Pin 1 Condivisioni

Il dottore Quintavalle lascia la direzione della Asl Roma 4 per dirigere il Policlinico di Tor Vergata

Manziana, il sindaco Bruni: “In bocca al lupo al dottor Quintavalle”

“E’ di questi giorni la notizia che il Dott. Giuseppe Quintavalle ha lasciato la direzione della Asl Roma 4 per dirigere il Policlinico di Tor Vergata”.

A fare un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico, al dottor Giuseppe Quintavalle, è il sindaco di Manziana, Bruno Bruni.

“Un incarico prestigioso che premia l’impegno e la capacità con cui negli anni è stato capace di gestire le tante problematiche della nostra Asl”.

“Giuseppe per me è sopratutto un amico ed in quanto tale quindi non posso che gioire con e per lui per questa nuova e brillante sfida lavorativa che lo aspetta a Roma – commenta il Sindaco Bruno Bruni – in qualità di Sindaco mi sento, invece, in dovere di ringraziarlo pubblicamente per quanto ha saputo dare al nostro territorio. Il Dott. Quintavalle il territorio che dirigeva l’ha sempre vissuto e visto da vicino: non ha mai agito per sentito dire”.

“E’ stato capace di coglierne i bisogni e si è battuto per trovare le soluzioni migliori ai problemi che di volta in volta si presentavano”.

“Se la nostra Asl è stata una delle migliori nello gestire la pandemia in corso molto lo si deve al suo lavoro costante e professionale e a quello del suo staff composto dalla Dott.ssa Matera che per il momento lo sostituirà e dal Dott. Quagliarello, direttore amministrativo”.

“Un lavoro forse poco evidente agli occhi dei Cittadini ma senza il quale, come spesso accade in questi casi, oggi probabilmente staremo raccontando un’altra Storia”.

“Giuseppe ha il dono di sapere ascoltare e fare squadra con le persone con le quali collabora, una dote essenziale per qualsiasi manager e a maggiore ragione per chi si occupa della sanità pubblica”.

“Da oggi dirigerà il Policlinico di Tor Vergata e anche lì sono sicuro saprà farsi apprezzare per le sue doti professionali ed umane. In bocca al lupo, Giuseppe, e grazie davvero di cuore per quello che hai fatto per tutti noi Cittadini della Asl Roma 4.”

