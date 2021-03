Share Pin 1 Condivisioni

Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia durante il fine settimana su tutto il litorale laziale

Ladispoli: evade dai domiciliari, in manette 46enne –

Era agli arresti domiciliari ma è uscito di casa e così ora è finito agli arresti, trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Protagonista, un 46enne di Ladispoli, già noto ai militari. L’uomo sottoposto ai domiciliari e quindi oggetto di controlli frequenti non ha fornito alcuna giustificazione per la sua assenza da casa. Non aveva nemmeno alcuna autorizzazione.

E così i militari lo hanno accompagnato alla Caserma di via Livorno, arrestato per evasione, e dove resterà, in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Durante i controlli del fine settimana, i Carabinieri, hanno inoltre denunciato una 41enne romena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna è stata infatti trovata in possesso di 2 grammi di cocaina e di 250 euro verosimilmente frutto dell’attività illecita di spaccio.

Sempre durante il week end sono state elevate 8 contravvenzioni amministrative nei confronti di 8 giovani sorpresi in assembramento sul lungomare oltre l’orario consentito.

(torna a Baraondanews)