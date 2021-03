Share Pin 0 Condivisioni

Un giovane sorpreso con 6 grammi di marijuana e 2 trovati con 20 grammi di hashish e materiale per il confezionamento

Droga: due denunce e una segnalazione a Cerveteri –

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia anche a Cerveteri e nelle frazioni.

Durante il fine settimana i militari di Campo di Mare hanno sorpreso un giovane in possesso di 6 grammi di marijuana. Lo stesso è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualità di assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno denunciato in stato di libertà 2 giovani del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare a seguito di controllo e successiva perquisizione domiciliare i due giovani sono stati trovati in possesso di complessivi 20 grammi di hashish e del materiale per il confezionamento delle dosi.

(torna a Baraondanews)