Santa Marinella: resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, 46enne in manette

Era senza patente e negli uffici della stazione di Santa Marinella ha tentato di aggredire i militari con calci e pugni

E’ stato fermato alla guida della sua auto senza patente e così i militari della stazione di Santa Marinella lo hanno accompagnato presso il vicino comando Stazione per la redazione della prevista contravvenzione al codice della strada.

Una volta giunti negli uffici della stazione, l’individuo, già noto agli operanti, si è sempre più agitato e ha tentato di aggredire i militari con calci e pugni tanto che si è reso necessario l’uso dello spray al peperoncino in dotazione, per riuscire a fermare il suo intento.

Lo stesso ha inoltre danneggiato una sedia e la maniglia della porta.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza e danneggiamento ed è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Sempre nella Perla del Terreno i carabinieri hanno segnalato all’ufficio territoriale del Governo di Roma un giovane sorpreso con 2 grammi di cocaina.

