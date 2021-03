Share Pin 1 Condivisioni

Ogni cestino contraddistinto da una targa che indica la tipologia di rifiuto da conferire

Raccolta differenziata: a Ladispoli posizionati 140 contenitori –

Raccolta differenziata: a Ladispoli posizionati 140 contenitori

In città arrivano ben 140 contenitori per la raccolta differenziata.

“L’Amministrazione comunale ricorda che è fondamentale, anche quando non si è in casa, separare correttamente i rifiuti per tipologie: questo permette di salvaguardare l’ambiente e di destinarli al riciclaggio delle materie prime”, hanno spiegato da palazzo Falcone.

“In questi giorni, dopo un’ attenta analisi effettuata dall’ufficio Igiene e Ambiente del Comune, sono stati posizionati a Ladispoli altri 140 contenitori per la raccolta differenziata nelle zone in cui era necessario implementare la presenza”.

“Ogni cestino è contraddistinto da una targa che indica la tipologia di rifiuto da conferire: carta, secco, plastica-lattine, vetro. Invitiamo i cittadini, quando sono a passeggio per la città, ad usarli correttamente”.

I nuovi cestini sono stati posizionati:

Piazza mercato giornaliero

Via Venezia

Via Claudia

Piazza Falcone

Piazza Domitilla

Giardini via Ancona – via Odescalchi

Via Palo Laziale

Via Corrado Melone

Piazza della Vecchia Stazione

Piazza della Rugiada

Largo del Verrocchio

Via Flavia

Piazzale Matteotti

Giardini di via Manzoni

Piazzale Nazario Sauro

Biblioteca comunale

Certo Arte e Cultura

Giardini di viale Europa

Giardini di via California

Giardini di via Glasgow

Piazzale Orsa Maggiore (Marina San Nicola)

Piazza Saturno (Marina San Nicola)

Via Tre Pesci (Marina di San Nicola).

(torna a Baraondanews)