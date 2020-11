Share Pin 0 Condivisioni

Partiranno lunedì mattina i lavori di piantumazione di 22 alberi presso Piazza della piscina e Piazza dell’Università Agraria

Manziana, 22 alberi per riqualificare piazza della piscina e dell’università agraria –

Partiranno lunedì mattina i lavori di piantumazione di 22 alberi presso Piazza della piscina e Piazza dell’Università Agraria: una riqualificazione importante realizzata grazie a fondi di bilancio.

“Chi mi conosce sa quanto nel corso della mia carriera politica mi sia sempre battuto per tutelare il verde pubblico, favorendo anche la creazione di nuove aree verdi – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Con questo progetto, realizzato con fondi di bilancio e quindi con gli sforzi di tutti noi Cittadini, andiamo a riqualificare una zona importante del paese, piantando 22 piante di bagolaro, un albero robusto e dalla folta chioma.

In questa occasione avevamo pensato di tornare a festeggiare la festa dell’albero, a cui Manziana e i Manzianesi sono da sempre molto legati: terminata la piantumazione avremmo voluto intitolare una delle due piazze a Don Pierluigi Quatrini e il largo tra via della Costa e via del Ponte al Sindaco Alberto Albicini. La situazione pandemica ovviamente non ci permetterà di farlo ma, nonostante questo, sabato 21 novembre organizzeremo comunque una piccola cerimonia simbolica, rimandando le intitolazioni a tempi migliori in cui la Cittadinanza potrà partecipare.La nostra festa dell’albero 2020 sarà così dedicata ai nostri ragazzi delle scuole, simbolo del futuro che stiamo costruendo e a tutto il personale sanitario impegnato in prima fila contro il Covid-19, a cui ancora una volta va la nostra gratitudine: per questo abbiamo invitato a partecipare una ristretta rappresentanza del nostro Istituto comprensivo e una del personale della Asl Roma 4. Finiranno questi giorni e ci lasceremo definitivamente alle spalle questo periodo buio delle nostre vite. Vedremo crescere questi alberi e come loro anche noi andremo verso il futuro con vitalità e forza.”Si specifica che per permettere le piantumazioni dalle ore 7:30 di lunedì 16 novembre fino a fine lavori è istituito il divieto di sosta e transito proprio in Piazza della Piscina ed in Piazza dell’Università Agraria (fattaeccezione per i veicoli debitamente autorizzati ed i mezzi di soccorso.)