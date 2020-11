“L’ Ora Undecima”: gli sportelli della Caritas Diocesana per la creazione d’impresa

Share Pin 1 Condivisioni

“L’ Ora Undecima”: i nuovi sportelli della Caritas per la creazione d’impresa –

Di Giulia Simone

La Caritas di Porto-Santa Rufina ha di recente aperto nuovi sportelli dedicati alla creazione d’impresa, con il fine di fornire una formazione per la creazione di un’idea imprenditoriale.

L’intenzione è infatti quella di sperimentare un nuova modalità per ridare dignità e fiducia alle tante persone che si trovano in una condizione di disagio dovuta alla perdita del posto di lavoro.

L’iniziativa in questione si chiama ‘L’Ora Undecima'” – come spiega Viviana Fiorucci (curatrice del progetto) alla trasmissione “Cambia il Mondo” di Centro Mare Radio – “Nasce nel 2015 su sollecitazione delle parrocchie, per aiutare i giovani ed i meno giovani ad aprire un’attività ed a cercare lavoro”.

Il Progetto offre in modo completamente gratuito servizi di informazione generali per l’avvio di un’attività e servizi di supporto per la definizione del piano d’impresa: “Noi come Caritas cerchiamo di collaborare con un contributo a fondo perduto. Sono già 25 le attività che sono nate con il nostro aiuto sul territorio” spiega Viviana insieme a Serena Campitello (Direttrice della Caritas di Porto Santa Rufina).

Sulla pagina del progetto si apprende inoltre che “Il servizio è rivolto ad utenti che abbiano un’idea d’impresa definita e competenze acquisite. Fornisce un percorso di assistenza rivolto agli utenti con una buona idea imprenditoriale ma in possesso di esperienze e competenze limitate o insufficienti per l’avvio di un’attività in proprio”.

Sono tre gli sportelli aperti sul territorio della Diocesi:

Ladispoli: in Via Enrico Fermi, 10, presso il Centro Caritas “Santi Mario, Marta e figli” aperto il martedì e il

venerdì dalle 9.30 alle 12.30;

Fiumicino: in Via del Perugino SNC, presso la Parrocchia di San Benedetto

Abate, aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30;

Roma: in Via dei Santi Martiri di Selva Candida, presso la

Parrocchia Natività di Maria Santissima, aperto il lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30



Dal sito del progetto sono fruibili anche contatti utili per eventuali informazioni: è possibile chiamare infatti ai numeri 320.8314898 – 320.8348586 oppure inviare una e-mail a: [email protected]