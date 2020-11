Minnucci: “La riorganizzazione è necessaria per la lotta contro la pandemia”

Share Pin 1 Condivisioni

“La situazione dell’ospedale di Bracciano”

La Asl 4 sta facendo la propria parte nella battaglia campale contro il Covid. Nel quadro della riorganizzazione complessiva della rete ospedaliera, per fronteggiare l’emergenza, ogni singolo Ospedale viene in qualche modo “stravolto” rispetto alla situazione ordinaria.

Sta accadendo anche al polo ospedaliero Civitavecchia-Bracciano, con il San Paolo destinato maggiormente a funzioni Covid ( + 35 posti letto dedicati) ed il Padre Pio indirizzato a concentrare i ricoveri No Covid, con un sensibile aumento dei posti letto in Medicina.

Ovviamente in questo quadro, temporaneamente, si vanno a perdere ovunque alcuni reparti storici: a Bracciano, ad esempio, chirurgia ed ortopedia verranno ridotti all’osso e concentrati solo ad interventi ” salva vita”. Sento un chiacchiericcio di sottofondo a cui non intendo partecipare, del tipo ” approfittano del Covid per depotenziare Bracciano”. Facciamo le persone serie. Oggi questa riorganizzazione è essenziale per contribuire alla lotta contro la Pandemia. Domani, quando il Covid sarà un ricordo, pretenderemo ( io in primis da consigliere regionale ) che tutto torni come prima e meglio di prima, non solo riportando alla normalità Chirurgia ed Ortopedia, ma riprendendo la collaborazione con il Sant’Andrea ( stoppata dall’emergenza) e sviluppando il lancio dell’ambulatorio di Oncologia, tanto per fare alcuni esempi. Fino ad allora, però, poche chiacchiere. C’è da vincere una guerra e tutti siamo chiamati allo sforzo necessario.

Emiliano Minnucci