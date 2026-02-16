Frane e smottamenti su più chilometri: lavori complessi in corso, priorità alla sicurezza

Maltempo, resta chiusa la S.P. 12/b tra Trevignano e Anguillara –

La strada provinciale S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I, importante collegamento tra Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, rimane chiusa al traffico a seguito dei gravi danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito il territorio nei giorni scorsi.

L’evento meteorologico, definito di carattere eccezionale, ha provocato numerosi eventi franosi, smottamenti diffusi e cadute di alberature lungo diversi chilometri dell’arteria, determinando l’invasione della sede stradale in più punti e rendendo impossibile il transito in condizioni di sicurezza.

La complessità della situazione ha richiesto l’attivazione di interventi articolati e continuativi. Le operazioni, coordinate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, stanno interessando l’intero tratto colpito dai dissesti e comprendono la rimozione del materiale franato, l’eliminazione delle cause che hanno generato gli smottamenti e la messa in sicurezza dei versanti, attraverso specifiche tecniche di contenimento e stabilizzazione.

Il ritmo dei lavori è definito serrato, ma la pluralità e l’estensione dei dissesti rendono le operazioni particolarmente delicate, sia per la quantità di materiale da asportare sia per la necessità di garantire interventi strutturali efficaci e duraturi.

Al momento, fanno sapere dall’ente metropolitano, la riapertura della strada non è ancora possibile: la S.P. 12/b resterà chiusa fino al completamento degli interventi prioritari indispensabili a ripristinare condizioni di transito in piena sicurezza per automobilisti e residenti.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nei prossimi giorni in base all’evoluzione dei lavori e alle verifiche tecniche in corso.