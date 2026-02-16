Gli atleti rappresenteranno il territorio ad Ancona dal 5 all’8 marzo dopo i successi tricolori del 2025
Ussia Spinaci e De Simone ai Campionati Italiani Indoor Master –
I nostri concittadini Massimo Ussia Spinaci ed Emanuele De Simone, atleti master di atletica leggera, prenderanno parte ai Campionati Italiani Indoor, in programma ad Ancona dal 5 all’8 marzo.
La partecipazione alla rassegna tricolore arriva al termine di un 2025 già ricco di soddisfazioni: i due atleti hanno infatti conquistato il titolo di Campioni d’Italia nella staffetta 4×100, aggiungendo al palmarès anche una medaglia d’argento nella staffetta svedese, confermandosi protagonisti di primo piano nel panorama nazionale master.
A questi risultati si unisce la vittoria del Trofeo delle Regioni, ottenuta insieme alla rappresentativa FIDAL Lazio, competizione di carattere nazionale che premia il valore complessivo delle squadre regionali e l’impegno degli atleti coinvolti.
La trasferta di Ancona rappresenta ora una nuova, importante occasione per misurarsi con i migliori interpreti italiani della categoria e per continuare a portare alto il nome della propria comunità. A Massimo Ussia Spinaci ed Emanuele De Simone va il più sincero in bocca al lupo per le prossime gare e per i nuovi traguardi che li attendono.