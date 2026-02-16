Focus sulla Palude di Torre Flavia. L’assessore Pierini: “Manutenzione costante per sicurezza e decoro urbano”

Ladispoli, pulizia di cunette e canali: maxi intervento del Comune su tutto il territorio –

Importanti interventi di pulizia di cunette e canali sono stati effettuati nelle ultime ore su tutto il territorio della Città di Ladispoli, con particolare attenzione all’area della Palude di Torre Flavia, zona di grande valore ambientale ma anche particolarmente delicata dal punto di vista idrogeologico.

Le operazioni rientrano in un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria messo in campo dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire il decoro urbano, aumentare la sicurezza e prevenire possibili allagamenti, soprattutto in vista di eventuali precipitazioni intense.

«Questi interventi fanno parte di una pianificazione costante e attenta alla cura del territorio», ha dichiarato l’assessore Marco Pierini, sottolineando come il monitoraggio delle aree più sensibili sia continuo. «Continueremo a intervenire con tempestività per mantenere Ladispoli sempre più curata e protetta».

La pulizia delle cunette e dei canali rappresenta infatti un’azione fondamentale per assicurare il corretto deflusso delle acque piovane e ridurre il rischio di criticità, contribuendo allo stesso tempo alla tutela ambientale e alla qualità della vita dei cittadini.

L’impegno dell’Amministrazione comunale prosegue quotidianamente con azioni concrete di manutenzione e valorizzazione del territorio, confermando l’attenzione verso la sicurezza, l’ambiente e il benessere della comunità.