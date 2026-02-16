Asl Roma 4: Nuova area di degenza nefrologica al San Paolo di Civitavecchia –

Si amplia l’offerta assistenziale dell’Ospedale San Paolo con l’attivazione di una Area di Degenza Medica ad indirizzo nefrologico al IV piano della struttura.

La nuova area dispone di 8 posti letto dedicati a pazienti con patologie nefrologiche e di medicina interna ed è dotata di una postazione per CRRT (Terapia Renale Sostitutiva Continua), trattamento fondamentale per pazienti critici con insufficienza renale acuta.

Questo potenziamento migliora l’integrazione tra Nefrologia, Medicina Interna e Terapia Intensiva, garantendo cure più tempestive, appropriate e riducendo i tempi di attesa e la mobilità sanitaria.

Un passo importante per la presa in carico dei pazienti più fragili e per una sanità sempre più vicina al territorio.

A riportare la notizia Asl Roma 4, dal proprio profilo Facebook.