La Regione Lazio ha diramato una nuova allerta meteo di livello “giallo” per la giornata di domani e per le successive 12-18 ore. Secondo quanto comunicato, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento localmente intense.

Maltempo, nuova allerta gialla nel Lazio: previsti temporali e forti raffiche di vento

L’avviso arriva dopo diversi giorni di maltempo che hanno già messo a dura prova il territorio, con suoli saturi e corsi d’acqua sotto osservazione. Proprio alla luce di questa situazione, il Centro Funzionale regionale ha allertato gli enti competenti, invitando a mantenere alta l’attenzione soprattutto nelle aree già interessate da criticità idrogeologiche.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di adottare comportamenti prudenti, limitare gli spostamenti non necessari in caso di condizioni avverse e seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali.