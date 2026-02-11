Cerveteri, “Sì riforma”: un incontro pubblico sulle ragioni del Sì in vista del Referendum sulla giustizia

Appuntamento in Sala Ruspoli il 19 febbraio alle ore 16.30. Modera l’incontro Alessandro Maria Panizza

Il Comitato “Sì Riforma” di Cerveteri invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico “Le ragioni del Sì in vista del referendum sulla giustizia”, che si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 16.30 presso Palazzo Ruspoli, in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

L’evento sarà un’occasione di confronto e approfondimento sui temi della riforma della giustizia e sul referendum, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e contribuire a un dibattito pubblico consapevole e informato.

Interverranno:

On. Andrea Volpi, Deputato

On. Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia

On. Alessandro Battilocchio, Deputato

Prof. Avv. Fabrizio Lungarini, Coordinatore didattico Master UIPA

Avv. Barbara Veroni, Presidente AIGA Sezione di Civitavecchia

L’incontro sarà moderato da Alessandro Maria Panizza, referente del Comitato nazionale “Sì Riforma” per Cerveteri.

Crediamo che il referendum rappresenti un momento importante di partecipazione popolare e riteniamo fondamentale coinvolgere i cittadini in un percorso di informazione basato sui contenuti.

Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza, le associazioni, i professionisti del diritto e gli organi di informazione a partecipare e a contribuire al dibattito.

Alessandro Maria Panizza, Referente comitato nazionale Si Riforma – Cerveteri.