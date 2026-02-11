Pubblichiamo l’elenco dei treni regionali cancellati

Sulla linea Roma-Civitavecchia-Pisa la circolazione è ancora rallentata. Possibili ritardi fino a 20 minuti

Anche oggi ci sono forti disagi per i pendolari, o per i semplici viaggiatori, che devono prendere un treno sulla linea Roma-Civitavecchia-Pisa. Anche stamattina ci sono stati diversi treni soppressi. E quelli che viaggiavano lo facevano con forti ritardi. La circolazione continua a risentire dei danni provocati dal maltempo al ponte ferroviario nel territorio di Santa Marinella.

Trenitalia comunica che oggi i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e un aumento dei tempi di viaggio fino a 20 minuti.

Sul trasporto Regionale, quello che interessa di più i nostri lettori, Trenitalia ha pubblicato un programma dedicato alla linea FL5 per oggi, 11 febbraio. Con cancellazioni totali e parziali su diverse corse tra Roma Termini, Civitavecchia e Montalto di Castro.

Di seguito alcuni treni che Trenitalia dichiara essere cancellati integralmente:

Regionale 12513: Civitavecchia (partenza 07:02) → Roma Termini (arrivo 08:18). Il treno risulta cancellato.

Regionale 12781: Civitavecchia (partenza 09:43) → Roma Termini (arrivo 10:48). Il treno risulta cancellato.

Regionale 12530: Roma Termini (partenza 15:42) → Civitavecchia (arrivo 17:08). Il treno risulta cancellato.

Regionale 12540: Roma Termini (partenza 17:42) → Civitavecchia (arrivo 19:02). Il treno risulta cancellato.

Altre corse risultano soppresse su tratte parziali, in particolare tra Santa Severa e Civitavecchia (e in alcuni casi tra Maccarese e Civitavecchia, Ladispoli e Civitavecchia, o Montalto di Castro e Santa Severa).

Per verificare in tempo reale andamento del proprio treno, e le alternative dalla stazione di interesse, Trenitalia invita a consultare il servizio “Cerca Treno”.