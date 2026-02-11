CIVITAVECCHIA – È stata una giornata particolarmente impegnativa quella odierna per i Vigili del fuoco di Civitavecchia, intervenuti su più fronti tra la città e il comprensorio.

La mattinata si è aperta con un intervento in zona Campo dell’Oro, in via Sardegna, dove la squadra è stata impegnata nell’abbattimento di un albero che rappresentava un potenziale pericolo. Successivamente, i pompieri si sono spostati in via Buonarroti per la messa in sicurezza di una porzione di intonaco distaccatasi dal cornicione di uno stabile, evitando così possibili rischi per i passanti.

Giornata intensa per i VVF di Civitavecchia: interventi tra alberi pericolanti, crolli e un grave incidente stradale

Alle ore 12:00 l’equipaggio della 17A è intervenuto per un incidente stradale avvenuto al chilometro 30 della SP3a, nel territorio comunale di Allumiere. Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo alla guida del proprio furgone ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato finendo fuori strada.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del fuoco hanno avviato le complesse operazioni di estricazione del conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Grazie alle attrezzature in dotazione, gli uomini della Bonifazi sono riusciti a liberare il ferito, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118 già presente sul luogo dell’incidente.

Dopo la stabilizzazione da parte dei sanitari, i Vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di trasferimento dell’uomo a bordo dell’elicottero di soccorso, che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie. Concluse le operazioni di soccorso alla persona, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del furgone e dell’area circostante.

Una giornata che conferma ancora una volta il costante impegno e la professionalità dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, chiamati a intervenire con prontezza in situazioni di emergenza e per la tutela della sicurezza pubblica. Sul posto forze dell’ordine e la Polizia Locale