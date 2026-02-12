Cerveteri, buon compleanno Bomber

Luca Rossetti compie 35 anni, gli auguri dei genitori e di tutta la città

Buon compleanno a Luca Rossetti, che oggi compie 35 anni. In arte, “Bomber”, il festeggiato è un ragazzo molto conosciuto a Cerveteri. Gli auguri arrivano dalla mamma Anna Maria e il papà Achille, che hanno preparato una grande festa per questa ricorrenza.

Luca è molto conosciuto a Cerveteri per la sua simpatia e cordialità, un ragazzo dai modi gentili e cordiali. Di fede giallorossa e verde azzurra, quella del Cerveteri, due squadre che tiene nel cuore. In molti questa mattina di buon ora gli hanno spedito messaggi di augurio, esprimendo molte e inattese felicitazioni al buon Luca.