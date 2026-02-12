Fratelli d’Italia Civitavecchia REINDUSTRIALIZZAZIONE: Incontro con Roberta Angelilli, OPPORTUNITÀ STORICA PER CIVITAVECCHIA

Riceviamo e pubblichiamo

Fratelli d’Italia Civitavecchia ha avuto il piacere di ospitare presso la propria sede la Vicepresidente della Regione Lazio e Commissario straordinario del Governo per la Reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, Roberta Angelilli.

È stata una riunione molto interessante e proficua tra la Vicepresidente Angelilli e il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: un confronto concreto su progetti, idee e strategie per il rilancio economico del nostro territorio.

Dopo decenni di monocoltura energetica e di servitù ambientali, oggi Civitavecchia ha finalmente l’occasione di voltare pagina, grazie agli strumenti messi in campo dal Governo guidato da Giorgia Meloni e dalla Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca.

Dalla ZLS al contributo straordinario di 100 milioni di euro destinati esclusivamente alla Regione Lazio, si aprono opportunità concrete per le imprese di Civitavecchia, che potranno accedere a contributi a fondo perduto fino a 300.000 euro.

Condizione fondamentale, però, è che l’amministrazione comunale guidata da Piendibene decida finalmente – seppur con mesi di ritardo – di aderire al Consorzio Industriale regionale, come più volte proposto e sollecitato da Fratelli d’Italia Civitavecchia, oltre che dal Presidente Rocca e dalla stessa Vicepresidente Angelilli. Oltre 60 Comuni del Lazio hanno già aderito e Civitavecchia rischia di rimanere ancora una volta isolata per le scelte di questa amministrazione comunale, perdendo una preziosa occasione.

Non è più tempo di esitazioni o pregiudizi ideologici: è il momento delle scelte coraggiose per garantire sviluppo, occupazione e futuro alla nostra città.

Ringraziamo la Vicepresidente Angelilli, il Presidente Rocca, la Giunta regionale del Lazio, il Ministro Adolfo Urso e tutto il Governo Meloni per la grande attenzione e il grande impegno dedicato a Civitavecchia, creando le condizioni per una svolta a lungo attesa dal nostro territorio.

Fratelli d’Italia continuerà ad offrire, ad ogni livello istituzionale, il proprio contributo per determinare un futuro di crescita e sviluppo, valorizzando Civitavecchia ed il nostro territorio.

Fratelli d’Italia Civitavecchia