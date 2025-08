Ingresso, visite e partecipazione alle attività interamente gratuito

Domenica 10 agosto torna il fortunato evento “CASTRVM NOVVM REVIVIT”, che da anni vede la collaborazione tra Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e SPQR aps.

La formula è sempre la stessa: si parte alle 18:00 con visite guidate e aree didattiche dedicate agli aspetti quotidiani dell’antica Roma, con alimentazione, maledizioni, telai, cosmesi, giochi da tavola e medicina antica.

Ci sarà anche l’apprezzatissima area dedicata all’alimentazione degli antichi romani, con l’allestimento di un vero e proprio thermopolium, con assaggi di pietanze ricostruite secondo le antiche fonti e gratuiti per il pubblico, curata dalla bravissima e rinomata archeo-cuoca Cristina Conte, che ha partecipato a numerosi programmi televisivi, come Geo di Raitre, e ha vinto una puntata di “Cortesie per gli ospiti” proponendo proprio la cucina antica.

“Ludi Scaenici”, Castrum Novum revivit: torna a vivere il teatro romano

Per i più piccoli ci sarà la possibilità di sperimentare la costruzione di una strada romana o la costruzione di un arco di acquedotto.

Il programma prevede come di consueto visite guidate al sito con partenza alle ore 19 e alle ore 20, curate dai volontari del GATC – Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

Ma questa volta il programma prevede una variante particolarmente importante: per la prima volta dopo 1800 anni verrà utilizzato anche il teatro romano, recentemente riportato alla luce dalle campagne di scavo supervisionate dal direttore scientifico del Polo Museale di Santa Marinella, dott. Flavio Enei.

Apriranno la serata teatrale i saluti istituzionali, poi seguirà un’introduzione storica a cura del dott. Flavio Enei.

Alle 21:00 ci sarà un reading dal titolo “Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so”, a cura dell’Ass. Le voci.

A seguire ci sarà uno spettacolo-didattico di musiche e danze antiche con spiegazione storica, a cura di Phonomachoi – Musiche e danze dal passato.

GATC e SPQR aps invitano tutti a partecipare:

“Vi aspettiamo domenica 10 agosto 2025 dalle 18 presso l’area archeologica Castrum Novum a Santa Marinella per un tuffo nella cultura e nella storia!“



L’evento si svolge sotto l’egida del Polo Museale Civico di Santa Marinella

www.parcoarcheologicocastrumnovum.it