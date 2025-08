Cerveteri, disinfestazione adulticida: doppio intervento straordinario in tutto il territorio

“Al fine di prevenire e contrastare la proliferazione di zanzara e zanzara tigre, anche a seguito dei casi di “West Nile” verificatisi in diverse parti d’Italia, effettueremo un ciclo straordinario di disinfestazione adulticida in tutto il territorio comunale di Cerveteri. Gli interventi sono previsti nelle notti tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto e tra venerdì 8 e sabato 9 agosto. Saranno effettuati in orario notturno, indicativamente dalla mezzanotte fino alle prime luci dell’alba”. A renderlo noto è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri.

“Sebbene per l’intero periodo estivo siano stati pianificati cinque interventi di disinfestazione in tutto il territorio, in considerazione dei casi di ‘West Nile’ verificatisi in alcune zone d’Italia, fortunatamente non Cerveteri, a fini precauzionali abbiamo voluto predisporre un intervento di natura straordinaria – ha aggiunto Gnazi – come sempre, si raccomanda di tenere le finestre chiuse durante il passaggio dei mezzi e di porre al riparo gli animali d’affezione, biancheria, giocattoli e generi alimentari. I prodotti utilizzati per la disinfestazione sono regolarmente autorizzati dal Ministero dell’Ambiente e come sempre, ci tengo a sottolinearlo, riguarderanno solamente zone pubbliche e solamente di riflesso interesseranno giardini, strade e piscine private”.