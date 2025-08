Cerveteri, resta alta la tensione tra Comune e Polizia Locale per la nuova sede

Ancora tensioni tra Comune di Cerveteri e Polizia Locale: nessun accordo sulla nuova caserma

Non ha portato ai risultati sperati l’incontro in Prefettura tra il Comune di Cerveteri e la Polizia Locale. L’obiettivo era quello di trovare un punto di incontro sulla richiesta, ormai urgente, di una nuova caserma perla Polizia Locale. Tuttavia, il confronto si è concluso senza accordi, lasciando irrisolte le criticità e alimentando il malcontento.

Da anni la politica locale non è riuscita a risolvere il problema strutturale della sede operativa della Polizia Locale, ritenuta inadeguata e caratterizzata da numerosi disservizi. La situazione della sede attuale della Polizia Locale resta quindi critica: una struttura considerata inadeguata sotto molti aspetti. Una condizione mai risolta nonostante anni di segnalazioni alle amministrazioni.

Nel frattempo, la giunta comunale ha approvato in fretta e furia una delibera per la realizzazione di una nuova caserma della Polizia Locale, affidando l’incarico ai dirigenti del municipio di via Sandro Pertini.

Resta inoltre aperta la questione legata alla carenza di personale, con un organico ridotto al minimo. Proprio per far fronte a questa emergenza, nelle ultime ore sono entrati in servizio due nuovi agenti, che resteranno operativi fino al 31 gennaio 2026, sotto il comando della dirigente Cinzia Luchetti.