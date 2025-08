Continuano i furti a Campo di mare. I cittadini lamentano poca sicurezza e nessun pattugliamento delle forze dell’ordine in orari notturni

Un altro episodio di paura a Campo di Mare, frazione di Cerveteri, dove un cittadino ha raccontato sui social un episodio che ha scosso profondamente tutti i cittadini. Durante la notte, un ladro è entrato nel suo villino al piano terra in via dei Giacinti. “Ero solo in casa. Me lo sono trovato in camera da letto, cercava dei soldi”, ha scritto nel gruppo Facebook Comitato Campo di Mare – Cerenova. “Per fortuna ho avuto la prontezza di urlare ed è fuggito”.

“Era in camera e cercava dei soldi” – ha scritto sui social – “Per fortuna ho avuto la forza di urlare e lui è scappato”. Il malvivente è riuscito a prendere un paio di bermuda con le chiavi dell’auto e i documenti, ma li ha abbandonati subito dopo non avendo trovato denaro. “Abbiamo questo villino dagli anni Settanta, una cosa del genere non ci era mai successa”, ha aggiunto il residente.

La risposta all’accaduto sui social è stata feroce, i cittadini sono stanchi ed arrabbiati per la poca sicurezza che ormai da anni caratterizza le frazioni di Cerenova e Campo di Mare. Gli abitanti continuano da tempo a denunciare episodi di furto e si dicono indignati per il mancato pattugliamento delle forze dell’oridne in orario notturno – “siamo abbandanotai a noi stessi, noi di Cerenova e Campo di Mare serviamo solo per fare cassa” commentano.

Giorgia Mungo