Cordoglio alla famiglia per la perdita del primo dirigente della polizia di Stato, Andrea Caradonna, del Sindaco di Ladispoli

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, e tutta l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio per la perdita del primo dirigente della polizia di Stato, Andrea Caradonna. “A nome della cittadinanza e dell’Amministrazione comunale esprimo sentite condoglianze alla famiglia del primo dirigente della polizia di Stato, Andrea Caradonna, che ha perduto la vita in un tragico incidente durante un’escursione sulle montagne del Trentino. Siamo vicini alla moglie ed ai tre figli del nostro concittadino in questo momento di immenso dolore”.